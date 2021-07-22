Yazın deri ayakkabıları korumanın 7 yolu

Bunaltıcı yaz mevsimde susuz kalmamak son derece önemli. Peki deri ayakkabılarınızın da yazın susuz kalabileceğini biliyor muydunuz? Deri doğal bir madde olduğundan korunmazsa ve bakımı aksatılırsa esnekliğini kaybedebilir. Yüzlerce lira verdiğiniz deri ayakkabılarınızın yaz sıcağına yenik düşmemesi ve parlaklığını tüm sezon boyu korumasını sağlamak için yapmanız gereken bazı bakım rutinleri var. İşte deri ayakkabıları yazın da korumanın yolları...

1- TEMİZLİK

Deri ayakkabılarınızın uzun yıllar güzel ve parlak görünmesini istiyorsanız temizliğine özen göstermelisiniz. Kullanmasanız bile deri ayakkabılarınız tozlanır. Deri ayakkabılar uygun bir şekilde korunursa hasarlara karşı daha dayanıklı olur. Deri ayakkabınız kadar onları temiz tutacak ürünlere de yatırım yapmalısınız. Düzenli olarak ayakkabılarınızı bu ürünlerle temizleyin ve cilalayın.

2- SAKLAMA

Deri ayakkabılarınızı çok az giyiyor olsanız bile iyi bir şekilde saklamalısınız. Asla ayakkabılarınızı üst üste koymayın. Bu onları yıpratacaktır. Sık giydiğiniz ayakkabıları bir alana, daha az giydiklerinizi başka bir alana istifleyin.

3- KARANLIK VE ISISI KONTROL EDİLEN BİR ALAN BULUN

Deri ayakkabılar iyi bakılmadıkları zaman kurur ve çatlar. Doğrudan güneş ışığına maruz kalırlarsa bu durum kaçınılmaz olur. Bu nedenle deri ayakkabılarınızı karanlık bir alanda saklamalısınız. Bu alan aynı zamanda aşırı sıcak olmamalı, hava almalı ve kuru olmalıdır. Pencereye yakın olmayan bir dolabın içinde ayakkabılarınızı saklayabilirsiniz. Yatak altı da saklama için idealdir.

4- PLASTİĞE HAYIR!

Ayakkabıları plastik kaplarda ya da poşetlerde saklamak doğru bir karar değil. Bu ürünler hava geçirmez ve ayakkabıları kurutur. Ayrıca deri ayakkabının küflenmesine ve renginin değişmesine neden olur.

5- YIKAMAYIN

Su deri ayakkabılara zarar verebilir. Bu nedenle sudan mümkün olduğunca uzak tutmalısınız. Ayakkabılarınızı yıkamak yerine doğru temizlik ürünüyle temizlemelisiniz.

6- ÇORAPLARINIZI İÇİNDE BIRAKMAYIN

Çoraplarınızı ayakkabıların içinde bırakmaktan vazgeçmelisiniz. Bu durum ayakkabıların kokmasına neden olur. Özellikle yaz aylarında bakteri üremesine bağlı enfeksiyon yaşayabilirsiniz. Ayakkabılarınızın içine naftalin koymaktan da sakınmalısınız.

7- DİNLENMEYE BIRAKIN

Deri ayakkabılar teri emmeye eğilimli oldukları için kullandıktan sonra dinlenmeye bırakmalısınız. Böylece kendi kendine kuruyacaktır. Her gün aynı ayakkabıyı giymeyin. Böylece ayakkabınızın ömrünü uzatmış olursunuz.







