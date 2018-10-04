Yazın yorulan ve yıpranan ciltler için...

İçeriğinde % 50 oranında Aloe Vera jel ve zeytin özü barındıran LR Aloe Vera Nemlendirici Jel Yüz Kremi, cildi yoğun bir şekilde nemlendiriyor ve cilde tazelik katıyor. Cildi yenileyerek serbest radikallere karşı koruyan Jel Yüz Kremi, hafif yapısı sayesinde hızlı bir şekilde emiliyor.

Zengin içerikli, yağ kalıntısı bırakmayan LR Aloe Vera Hassas Cilt Kremi, hem yüz hem de vücut için kullanılabilme özelliği taşıyor. İçeriğindeki Aloe Vera jel ve manolya özü ile cildi yoğun bir şekilde nemlendirirken hızlı emilen formülü ile cilt yumuşacık oluyor.

LR Aloe Vera Vücut Losyonu, yıpranan ve kuruyan cildi nem ile besleyerek cildin doğal nem dengesini koruyor. LR Aloe Vera Dudak Koruyucu ise içerdiği %40 Aloe Vera ve bitkisel yağlar sayesinde dudakları yoğun bir şekilde nemlendirerek hassas bakım sağlıyor. Aloe Vera Dudak Koruyucu’nun hafif, renksiz formülü paraben ve mineral yağ içermiyor. İçerdiği ekstra yoğun nem ile çatlamaları ve dudak kurumalarını ortadan kaldırıyor.

LR Aloe Vera Nemlendirici Jel Yüz Kremi 50 ml Fiyatı: 83,90 TL

LR Aloe Vera Hassas Cilt Kremi 100 ml Fiyatı: 41,90 TL

LR Aloe Vera Vücut Losyonu 200 ml Fiyatı: 63,90 TL

LR Aloe Vera Dudak Koruyucu Fiyatı: 19,90 TL