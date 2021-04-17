YDS ertelendi mi? YDS ne zaman?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Nisan'da yapılacak Bursluluk Sınavı ertelendi. Sınavın ne zamana erteleneceği ise salgının seyrine göre belli olacak. Ayrıca 25 Nisan'da yapılacak Adaylık Kaldırma Sınavı da ertelendi. ÖSYM'den ise Nisan ayında yapılacak sınavlarla ilgili erteleme kararı gelmedi. ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

YDS 2021 18 Nisan 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. Sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 11 Mayıs tarihinde erişime açılacak. 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 YDS/1 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adayın, sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.



