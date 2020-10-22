Türkiye YDS sonuçları açıklandı

YDS sonuçları açıklandı

Türkiye

YDS sonuçları açıklandı

27 Eylül tarihinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı.

22 Ekim 2020, Perşembe 12:14 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-YDS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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