YDS sonuçları açıklandı mı? Saat kaçta açıklanıyor?

YDS sonuçları açıklandı. Bugün sınava gün tüm adaylar sabahtan bu yana sonuçların açıklanmasını bekliyordu ve sık sık ÖSYM'nin sitesini ziyaret ediyordu. ÖSYM heyecanlı bekleyişe saat 14.30'da son verdi ve sonuçları adayların erişimine açtı.

YDS SINAV SONUÇLARI

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

ÖSYM’nin aldığı karar uyarınca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. Bu konuda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinde (Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/15 md.) “…Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerli olacak. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılacak, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilecek. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçerlidir” hükmü yer almaktadır.

YDS SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Kurumun yayımladığı YDS kılavuzu içerisinde sınavın nasıl değerlendirileceği açıklandı. Buna göre; Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.