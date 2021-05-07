YDS sonuçları açılandı! ÖSYM son dakika duyurdu...YDS sınav sonucu sorgulama ekranı
YDS/1 sınav sonuçları az önce ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM YDS/1 sonuçlarının adayların erişimine açtı. gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 18 Nisan'da ÖSYM tarafından yapılmıştı. YDS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte YDS sonuç sorgulama ekranı...
07 Mayıs 2021, Cuma 11:32 Son Güncelleme:
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YDS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde bekliyordu. Merakla beklenen sonuçlar az önce ÖSYM tarafından açıklandı.
YDS sınav sonuçları ÖSYM tarafından az önce açıklandı. 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılının ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde bekleyen adaylara sevindiren haber az önce ÖSYM'den geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YDS/1 sonuçlarının adayların erişimine açıldığı duyuruldu.
YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
YDS sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.
YDS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ