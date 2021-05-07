YDS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde bekliyordu. Merakla beklenen sonuçlar az önce ÖSYM tarafından açıklandı.

YDS sınav sonuçları ÖSYM tarafından az önce açıklandı. 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılının ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde bekleyen adaylara sevindiren haber az önce ÖSYM'den geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YDS/1 sonuçlarının adayların erişimine açıldığı duyuruldu.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YDS sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

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