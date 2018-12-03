YDS soru ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YDS/3 2 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Sınav saat 10.00'da başladı ve 13.00'te sona erdi. Sınavın bitişiyle birlikte en çok merak edilen konu soru ve cevaplardı. Sınava katılanlar "YDS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" sorusunu sordu. Öte yandan sonuçların açıklanacağı tarih de araştırma konusu oldu.

YDS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

YDS soru ve cevapları için ÖSYM'nin resmi ve sosyal medya hesaplarından gelen bir duyuru yok. Fakat soru ve cevaplar en geç iki gün içerisinden ÖSYM'nin "Aday İşlemleri" sayfasından yayınlanıyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları için kesin bir tarih şimdilik yok. Bir öncesi YDS sonuçları tam 25 gün sonra saat 14.30'da açıklanmıştı. 2018'İN YDS/3 sınav sonuçları ise 25 Aralık Salı günü açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.