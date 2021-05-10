İstanbul Başakşehir'de daha önce yarısını kullandıkları tavuğu tekrar buzluğa koyan ve 15 gün sonra tekrar kullanan aileden 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından tavuktaki tehlike yeniden gündeme geldi. CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Gıda Mühendisi Dilek Özdemir çok önemli uyarılarda bulundu. Özdemir, "Tavuk çok lezzetli ve sağlıklı bir protein kaynağıdır. Tavuk eti bozulmaya çok yatkın hassas bir gıdadır. Çiğ tavuk üzerinde bakteriler vardır ve çiğ tavuk uygun koşullarda muhafaza edilmezse ve uygun koşullarda pişirilmezse bu patojen bakteriler gıda zehirlenmesine sebebiyet verebilirler" dedi.

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Özdemir, Fulya Öztürk'ün "Buzluktan çıkartıyor, yarısını kullanıyorlar ve tekrar buzluğa koyuyorlar. Nerede hata yapıldı?" sorusuna "Tavukta en tehlikeli şey, eğer siz tavuğu çözdürdüyseniz asla bir daha dondurucuya koyup donduramazsınız. O zaman tavuğun bozulması 2 kat daha hızlanıyor" yanıtını verdi.

İşte Gıda Mühendisi Dilek Özdemir'in tavukla ilgili çok önemli uyarıları:

Muhtemelen bu ailemiz tavuğun bir kısmını yedi ve geri kalan kısmını tekrar buzluğa koydu. Sonra pişirecekleri zaman buzluktan tekrar çıkarıp çözdürüyorlar. İşte orada bakterilerin faaliyetleri iki kat daha artıyor. Bu da insanı öldürür çünkü tavukta bizi hasta eden patojen bakteriler vardır. Çok ciddi gıda zehirlenmelerine neden olur. Buzluktan çıktıysa çözüldükten sonra mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Hepsi pişirilsin, asla tavuğu ikinci kez buzluğa koyamazsınız.

TAVUK ETİ ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!

Tavuk eti satın alırken de çok dikkat edilmesi gerekiyor. Öncelikle tavuğun rengi, dokusu ve kokusu bizim için son derece önemli. Her şeyden önce tavuğun parlak hafif sarımtrak pembemsi bir rengi vardır. Kesinlikle üzerinde koyu renkler olan, morluk olan tavuklardan uzak duralım. Bizim için en önemli gösterge tavuğun kokusudur. Ambalajlı da olsa tavuğu koklamak lazım, bozulmuş bir tavuksa ambalajından bile onun bozulmuş olduğunu hissedersiniz.

"TAVUK ALIŞVERİŞLERİNİ MARKETTE SONA BIRAKIN"

Taze tavuğa dokunduğunuzda içine göçer ve tekrar kendi formuna döner. Bu da tavuğun taze olduğunu gösterir. Eğer bu tavuk bayat olsaydı bastırdığımız zaman içinde kalırdı. Tüketicilerden rica edelim tavuk alışverişlerini markette sona bıraksınlar. Tavuğu hemen buzdolabına koymamız gerekiyor.

PİŞMİŞ TAVUKTA DA RİSK VAR MI?

Pişmiş tavukta da risk devam ediyor hatta pişmiş tavuk pişmemişe göre daha tehlikedir. Pişmiş tavuğun kesinlikle havayla temas etmemesi gerekiyor. Tavuğun hiçbir şekilde hava almaması gerekiyor.



