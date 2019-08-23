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Yedikleri yemek zehirledi! 61 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 61 öğrenci hastaneye kaldırıldı

23 Ağustos 2019, Cuma 10:45
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Yedikleri yemek zehirledi! 61 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Korkuteli ilçesindeki öğrenci yurdunda ikram edilen akşam yemeği sonrası 61 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Korkuteli Devlet Hastanesi ve özel hastanelere başvurdu.

Korkuteli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, su ve yiyeceklerden numune aldığı öğrenildi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AA

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