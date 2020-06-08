Yediklerinde tazelik ve lezzet arayanlar için bazı tüyolar

Baklavada çıtırlığa bakılır

Baklava çoğumuzun hayır diyemeyeceği yöresel tatlıların başında geliyor. Özellikle özel günlerde veya kutlamalarda çokça tercih edilen baklavanın tazeliğini anlamak için öncelikle baklavayı oluşturan ince hamur katlarının gerçekten de özenle açılıp kararında pişirilmiş bir his verip vermediğini kontrol etmelisiniz. Ayrıca baklavayı tabağa koyduğunuzda doğal şeker hariç şerbet içerip içermediğini de kısa bir beklemenin ardından görebilirsiniz. Baklavanın üstü veya yanlarında kristalize olmuş şeker parçacıkları gördüyseniz lezzetli olsa da tatlandırmak için şekerli su kullanılmış olabilir.

Künefede peynire bakılır

Künefe, hem tuzlu hem de tatlı; iki lezzeti bir arada tadabileceğiniz Türkiye'nin füzyon lezzetlerinden biri. Künefeyi künefe yapan ise arasındaki peynir erirken künefenin altı ve üstü pişmiş olmalı ve tel kadayıflar yanık tadı verecek ölçüde ateşte bekletilmemelidir. Olması gerekenden fazla yanık olduğunu künefenin üstüne bakarak anlayabileceğiniz gibi akışkan, uygun künefe peyniri kullanıp kullanılmadığını da bıçağınızla ufak bir kesik atıp dilimi kopartmaya çalıştığınızda görürsünüz.

Suflede dolgunluğuna bakılır

Sufle, baklava ve kadayıfa göre damağımızın son zamanlarda alıştığı ve çokça sevdiği tatların başında gelir. Suflenin içinin ne kadar piştiğini, pişirme kabının izinden yukarı doğru çıkmış olan kabarıklığa göre ölçebilirsiniz. Olması gerektiği gibi kabarıp içindeki akışkan malzemeye yer açmış bir sufle daha ilk kaşıkta sizi tavlar. Yani suflenin kabarıklığına, pufluğuna bakmanız gerekir.

Dondurmada süt oranına bakılır

Dondurma yüzyıllardır bu toprakların belki de en eski ve en nadide tatlılarının başında geliyor. Her mevsim sofranın baş köşesinde yer alan dondurmalardaki en önemli bileşen tabii ki süttür. Dondurmanın tadına bakmadan önce kalitesine ve lezzetine dair fikir edinmek istiyorsanız hemen dondurma paketinin arkasını çevirip içindeki süt oranına bakabilirsiniz.









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