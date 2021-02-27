Türkiye Yeditepe Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Yeditepe Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

27 Şubat 2021, Cumartesi 17:24 Son Güncelleme:
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Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için 2 İşletme (İngilizce) Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 09 Mart 2021 olarak açıklandı. Başvuracak adayların; İşletme, Ekonomi, Finans ya da Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans bölümlerinden birinden mezun olmak. İşletme Anabilim Dalında tezli Yüksek lisans yapıyor olmak.

İlan detayları için tıklayın.

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