Türkiye Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor

Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için 3 öğretim üyesi alacağını açıkladı. İlana son başvuru tarihi 19 Mart 2021 olarak açıklandı.

05 Mart 2021, Cuma 16:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için 3 öğretim üyesi alacak. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır" denildi.

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