Türkiye Yeditepe Üniversitesi 7 öğretim üyesi alıyor

Yeditepe Üniversitesi 7 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi 7 öğretim üyesi alıyor

Yeditepe Üniversitesi Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 02 Nisan 2021 olarak açıklandı.

19 Mart 2021, Cuma 16:35 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yeditepe Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır" denildi.

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