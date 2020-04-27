Yeğenlerini klibinde oynattı

Kenan Doğulu, koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren insanlara moral olması için yazdığı ‘Bizimdir’ adını verdiği şarkısının klibini bu hafta dijital müzik platformlarında yayınladı.

Klip için, Beren Saat, Sertab Erener, Uğur Yücel, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Ayla Algan, Engin Öztürk, Can Bonomo, Ezgi Mola ve Belçim Bilgin gibi daha birçok sanatçı ayrı ayrı kamera karşısına geçti.

Klipte gözden kaçan ve fark edilmeyen ayrıntıyı benden öğrenin istedim.

Kenan’ın kız kardeşi Canan’ın oğlu Can Özdemir ve Kenan’ın ağabeyi Ozan’ın kızları Arya ile Lila da bu klipte oynadı.

Yoğun bakımdan çıkıp yogaya koştu

İstanbul sosyetesi denince ilk akla gelen isimlerden rahmetli Ayşe Sılan’ın yoga eğitmeni kızı Zeynep Uras’a 18 Kasım 2019’da Yeniköy’de yürüyüş yaparken otomobil çarpmıştı.

Metrelerce savrulup, başından yaralanıp hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Beş ay sonra sağlığına kavuşan Zeynep Hoca önceki gün sürpriz yapıp Instagram hesabından canlı yayında sevenleriyle buluştu, yoga yaptırdı.

Hem güzel hem yetenekli

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın yeğeni Siret Derman’ın 17 yaşındaki kızı Mina Derman geçen sonbaharda TRT 1’de yayınlanmaya başlayan ‘İncir Ağacı’ adlı günlük dizide rol alıp oyunculuğa adım atmıştı.

Dizide çok başarılı bir oyunculuk sergileyen Mina’nın şansı açıldı.

Şimdi de önümüzdeki aylarda Fox TV’de yayınlanacak olan başrollerini Mehmet Aslantuğ ile Özge Özberk’in paylaştığı ‘Bir Annenin Günahı’ adlı dizide Mehmet Aslantuğ’un kızını oynayacak.