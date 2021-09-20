Yeliz Kuvancı kızıl saçlarına veda etti

Son olarak ekranların sevilen dizisi ‘Sadakatsiz’de rol alan Yeliz Kuvancı, radikal bir karar alarak imajını değiştirdi. Kızıl saçlarına veda eden Yeliz Kuvancı, kuaförü Sertaç Kolay ile bir fotoğrafını paylaşarak yeni imajını sevenlerinin beğenisine sundu. Kızıl saçlarında değişikliğe giden Kuvancı, bakır modasına uydu.