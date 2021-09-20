Magazin Yeliz Kuvancı kızıl saçlarına veda etti

Yeliz Kuvancı kızıl saçlarına veda etti

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Yeliz Kuvancı kızıl saçlarına veda etti

Sadakatsiz isimli dizide ‘Bahar’ karakterine hayat veren Yeliz Kuvancı imajını değiştirdi. Güzel oyuncu yeni imajını sevenlerinin beğenisine sundu.

20 Eylül 2021, Pazartesi 16:05 Son Güncelleme:
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Son olarak ekranların sevilen dizisi ‘Sadakatsiz’de rol alan Yeliz Kuvancı, radikal bir karar alarak imajını değiştirdi. Kızıl saçlarına veda eden Yeliz Kuvancı, kuaförü Sertaç Kolay ile bir fotoğrafını paylaşarak yeni imajını sevenlerinin beğenisine sundu. Kızıl saçlarında değişikliğe giden Kuvancı, bakır modasına uydu.

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