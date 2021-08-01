Yelkende Alican Kaynar finalde yarışacak
2020 Tokyo Olimpiyatları yelken branşında Alican Kaynar finalde yarışma hakkı elde etti. Kaynar, 10 yarışlık elemede 8. olarak finale yükseldi.
01 Ağustos 2021, Pazar 11:26 Son Güncelleme:
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Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yelkende Alican Kaynar, Finn sınıfındaki dokuzuncu yarışını 54:63’lük derecesiyle 10. sırada tamamladı.
Kaynar, onuncu yarış sonunda 48:45’le, 10 yarışlık eleme sürecini 8. olarak tamamladı ve finalde yarışma hakkı kazandı.
Milli yelkenci Alican Kaynar'ın final yarışı 3 Ağustos Salı günü TSİ 08.30’ta başlayacak.
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