Diğer Sporlar Yelkende Alican Kaynar finalde yarışacak

Yelkende Alican Kaynar finalde yarışacak

Diğer Sporlar

Yelkende Alican Kaynar finalde yarışacak

2020 Tokyo Olimpiyatları yelken branşında Alican Kaynar finalde yarışma hakkı elde etti. Kaynar, 10 yarışlık elemede 8. olarak finale yükseldi.

01 Ağustos 2021, Pazar 11:26 Son Güncelleme:
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Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yelkende Alican Kaynar, Finn sınıfındaki dokuzuncu yarışını 54:63’lük derecesiyle 10. sırada tamamladı. 

Kaynar, onuncu yarış sonunda 48:45’le, 10 yarışlık eleme sürecini 8. olarak tamamladı ve finalde yarışma hakkı kazandı. 

Milli yelkenci Alican Kaynar'ın final yarışı 3 Ağustos Salı günü TSİ 08.30’ta başlayacak.


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