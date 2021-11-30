Yelpaze patlıcan nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta yelpaze patlıcan tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
Kanal D'nin en çok sevilen ve en çok altın dağıtan yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler yelpaze patlıcan tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise yelpaze patlıcan tarifi araştırıyor. Peki, yelpaze patlıcan nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız yelpaze patlıcan tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
30 Kasım 2021, Salı 13:27 Son Güncelleme:
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Farklı ve lezzetli tarifler denemek isteyenler için yelpaze patlıcan tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, yelpaze patlıcan nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız yelpaze patlıcan tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
YELPAZE PATLICAN TARİFİ
Yelpaze patlıcan malzemeler
- 2 adet patlıcan
- 500 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 1 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Pul biber
- Karabiber
- Kırmızı toz biber
- Kekik
- Tuz
Sosu için:
- 1,5 yemek kaşığı domates salçası
- 2 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş rendelenmiş sarımsak
- Kekik
- Tuz
Patlıcanları yıkayıp saplarını kestikten sonra boydan ikiye bölün.
Düz tarafını tezgaha yerleştirdiğiniz patlıcanların üzerine 1 santimetre aralıkta derin kesikler atın.
Her 6-7 kesikte bir dilimleyip patlıcanı ayırın.
Patlıcanları tuzlu suda 30 dakika kadar bekletin.
Bu esnada soğan ve sarımsağı rendeleyip tuz ve baharatlarla birlikte kıymaya ekleyin ve yoğurun.
Yoğurduğunuz harcı suyunu süzdüğünüz patlıcanların kesiklerine taşırmadan doldurun ve fırın kabına yerleştirin.
Sos malzemelerini ayrı bir kasede karıştırıp sosu patlıcanların üzerine dökün.
Fırını 175 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra yemeği fırına verin.
Sosu bir kaşık yardımıyla ara ara patlıcanların üzerine gezdirerek yemeğinizi pişirin.