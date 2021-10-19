Yeni akım: Cinayet çözme oyunu

Çin’de son yıllarda yeni bir sosyalleşme akımı başladı: ‘Senaryolu cinayet’. Buna göre gruplar belli kulüplerde toplanıyor. Ellerine verilen senaryoya göre karakterlere bürünüyorlar. İçlerindeki katili bulmaya çalışıyorlar. Bu oyun çılgınlığının yıl sonuna kadar 2 milyar dolarlık bir ekonomik değere ulaşması bekleniyor. Bir senaryo 80-900 dolar arasında değişiyor. Sadece geçen yıl bu oyunlar için 6 bin 500 senaryo kullanıldı. İyi bir senaryodan oyuncuları güldürmesi, ağlatması, germesi, tartışma çıkarması bekleniyor.

Uzmanlara göre ülkede internet oyunlarına getirilen sansürler, pandemideki seyahat yasakları ve gençlerin gerçeklerden kaçacak bir sosyalleşme arayışı, bu oyunlara ilgiyi artırdı.