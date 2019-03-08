Yeni Askerlik Yasası’nın ayrıntıları belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini anlattı. Bu açıklamanın ardından hem asker adayları hem de silahaltında olanlar tarafından internette sıklıkla “Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?” “Askerlik düştü mü?” soruları aratılıyor. İşte Yeni Askerlik Yasası…

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim. Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek. Bedelli askerlikte başvuru fazla olursa kura çekilecek. Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma...

Sistemde en önemli husus şunlar; Bir, yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKTI MI?

Dağılımı şöyle olacak, bir bedelli askerlik, iki yükümlü erbaş ve erler, üç yedek astsubay, daha sonra da yedek subaylık. Ve beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak.

Bunların kurallarını, ilkelerini belirledik ve belirleyeceğiz. Bütün zamanlarda bu düzenleme devam edecek.

Bir gencimiz diyelim ki lise mezunu…. Bir ay temel askerlik yapacak, bedelliye ayrılanlarla beraber. Kurayla da ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa mecburen kura çekilecek.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞLIK VE ASKERLİK MAAŞI

Bakan Hulusi Akar, askerlik maaşlarının hiyerarşiye uygun olacağını ve tatminkar olacağını ifade etti.

Belirlenen erbaş ve erler, hem bedelliler bir ay eğitim yapacaklar. Bir ay temel eğitime müteakip diğer lise mezunu ve altı olan gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda görev yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere soracağız, kalmak ister misiniz? Bir bir ay ve 5 ayda sadece harçlık alacaklar. 6 ay bittikten sonra istekli oldukları takdirde sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde 6 aylık sözleşme yapılacak. Maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları orada değerlendirmelerde, bu genç başarılı olduğu takdirde sözleşmeli er / uzman erbaş olabilecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ'NDE "ÜNİVERSİTE MEZUNLARI"

MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın; ve o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam edin diyoruz. Yedek astsubay olarak kendini istihdam ediyoruz.

Bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa geçebilecek.



