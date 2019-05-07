Yeni askerlik sistemi ne zaman gelecek? Özellikle silahaltında bulunanlar bu soruya cevap arıyor. Yakın zamanda askere gidecek olanlar ise yapılan açıklamalara kilitlenmiş vaziyette... Meclis'in açılmasıyla birlikte konu yoğun bir şekilde kamuoyunun gündeminde... Peki, yeni bir gelişme var mı?

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN ONAYLANACAK?

Yeni askerlik sistemi hakkında son açıklama 4 Mayıs'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. O günden bu yana herhangi bir açıklama gelmiş değil.

"MÜKEMMEL BİR SİSTEM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Bu çalışma mükemmel olsun diye hem gençlerimiz şahsi, mesleki gelişimlerini bir taraftan sağlarken diğer taraftan da Silahlı Kuvvetlerimizin artan ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek bakımından iyi bir sistem, mükemmel bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle de bakanlıklarla, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yoğun bir koordinasyon, temas içindeyiz. Olayları her aşamasında ilave bazı görüşler, ilave bazı teklifler gelmekte. Onların çalışılmasından dolayı biraz gecikme oldu. Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda, çok yoğun bir şekilde çalışılıyor, bunu tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunmak durumundayız. Buna gayret gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu tamamlayacağız."