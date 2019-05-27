Aylardır beklenen Yeni Askerlik Sistemi kanun teklifi geçen hafta Meclis'e geldi. Çalışmalar sonrası teklif komisyondan geçti. Bu müjdeli haberle birlikte yüz binlerce kişi şimdi "Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?" sorusuna cevap arıyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi, Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, gazetecilere, yeni askerlik sitemi ve bedelli askerliğe dair ayrıntılı bilgiler verdi. Kaya, yasanın ne zaman yürülüğe gireceği konusunda ise "Yeni askerlik istemi kanunun, komisyonda ki görüşmeler sonrasında, meclis başkanlığına kanun teklifi olarak sunulduğunu kaydetti. Herhangi bir durum söz konusu olmaması durumunda, genel kurula havale edilerek, önümüzdeki hafta meclisin gündeminde olacağını söyleyen İsmail Kaya, "Yasa genel kurulda onaylandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da onaylayıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek." dedi.

YOKLAMA VE BAKAYA KAÇAKLARI BEDELLİDEN YARARLANAMAYACAK

Yeni sistemle beraber askerlik süresinin 6 aya düşeceğini ifade eden Kaya, "Her kesin 1 ay temel eğitimi alma zorunluluğu var ve bedelliyi de kalıcı hale getiriyoruz. Artık gençlerimiz her yıl yada 3-5 yılda bir bedelli askerlik çıkacak mı gibi bir beklenti içerisine girmeyecekler.Lise mezunları 22, Üniversite mezunları 28, yüksek lisanslılar 32 ve doktora, tıp fakültesi ve sporcularda 35 yaşına kadar bedelli askerliğe müracaatlarını yapabilecekler. Bu yeni kanunda yoklama ve bakaya kaçakları bedelli askerlikten faydalanamaz diye bir madde var. Yaşlarında mevcut sisteme göre biraz geriye çekildiğini görüyoruz. Bunun nedeni genç kardeşlerimizin biran önce kararlarını vererek bedelliden mi yararlanacak, yada askerliğe gelerek 6 ay askerlik mi yapacak, daha sonrasında 2’nci altı aylık dönemde askerde mi kalacak bunun kararını biran evvel vererek askerlik yükümlülüğünü kendi hayatından bir engel olmaktan çıkartarak işine gücüne ailesine bakmak amacıyla böyle bir sistem kuruldu. Yine askerlik görevini yaptıktan sonra askerde kalmak isteyenler için de bir takım faydalar sunulmakta. Evi olmayanlara ev sahibi olmak istedikleri takdirde TOKİ’den öncelik verilebilecek. Askerde kalmak istedikleri takdirde birlik komutanları tarafından yüzde 20’ye kadar puan verilebilir denilmektedir. Meslek lisesi ve Yüksek okul mezunlarına ise yüzde 25 daha fazla puan verilebilecek. Amaç, bir yıl eğitim verilip bu işi öğrenmiş eldeki tecrübeli insanı bırakıp dışarıdan almak yerine eğer kalmak istiyorsa biz bu yatırım yapılan insan gücünün devam ettirilmek istenilmesindendir. Yedek astsubaylık diye bir alan açıldı." diye konuştu.

Milletvekili İsmail Kaya, yeni askerlik kanunu içerisindeki en önemli maddenin yedek astsubaylık olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Neden, çünkü yüksek okul mezunu bir kardeşimiz ilk okul mezunu gibi değerlendiriliyordu. İlkokul mezunu ile yüksekokul mezununu bir tutmak doğru değildir düşüncesiyle bu sistemde yedek astsubaylığı getirdik. İhtiyaca göre yüksekokul mezunları yedek astsubay olarak görev yapabilecekler."