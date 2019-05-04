Yeni askerlik sistemi ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Vatani görevini yerine getiren ve yakın zamanda askere gidecek gençler yeni askerlik sisteminin bir an önce Meclis’ten geçmesini istiyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili yapılan son açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Peki, Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik sistemi ile ilgili son durum nedir? Askerlik düşecek mi? Meclis ne zaman toplanıyor? İşte Meclis gündemi ve yeni askerlik sistemini ile ilgili tüm detaylar…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TÜYAP’taki IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin sorulara cevap verdi.

"MÜKEMMEL BİR SİSTEM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bakanlıklarla, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yoğun bir koordinasyon, temas halinde olduklarını ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemine ilişkin taslağa ilave görüşler ve ilave bazı teklifler geldiğini söyledi. Çalışmaya yeni ilaveler yapıldığı için yeni askerlik sistemi yasasında gecikme olduğunu söyleyen Bakan Hulusi Akar şöyle konuştu:

"Bu çalışma mükemmel olsun diye hem gençlerimiz şahsi, mesleki gelişimlerini bir taraftan sağlarken diğer taraftan da Silahlı Kuvvetlerimizin artan ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek bakımından iyi bir sistem, mükemmel bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle de bakanlıklarla, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yoğun bir koordinasyon, temas içindeyiz. Olayları her aşamasında ilave bazı görüşler, ilave bazı teklifler gelmekte. Onların çalışılmasından dolayı biraz gecikme oldu. Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda, çok yoğun bir şekilde çalışılıyor, bunu tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunmak durumundayız. Buna gayret gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu tamamlayacağız."

MECLİS NE ZAMAN TOPLANIYOR?

2 Mayıs Perşembe günü açılan birleşimde TBMM Genel Kurulu toplanamamıştı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının teşekkül etmediğini belirtti. Adan, birleşimi 7 Mayıs Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

TBMM’nin bir sonraki genel kurulu 7 Mayıs Salı günü saat 15.00’te toplanacak.



