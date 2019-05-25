Bedelli askerliği sürekli hale getiren, askerlik süresini 6 ay olarak düzenleyen, uzun dönem askerliği 12 ay olarak öngören yasa teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi. Peki, Yeni askerlik sisteminde kimler askerliğini yapmış sayılacak? İşte detaylar…

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzası ile sunulan, 65 maddelik 1111 sayılı Askeri Kanunu’nda değişiklik öngören teklifi görüşerek, kabul etti.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE KİMLER ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ SAYILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni askerlik sistemine göre Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları tarafından belirlenecek yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirecek hekimlerin askerliğini yapmış sayılacağını bildirdi.

HEKİMLER ASKERLİK GÖREVİNİ NASIL VE HANGİ KOŞULLARDA YERİNE GETİRECEK?

Bakan Koca, yeni askerlik sisteminde hekimlerin askerlik görevini nasıl ve hangi koşullarda yerine getireceğine ilişkin açıklamada bulundu. TBMM Milli Savunma Komisyonundan geçen kanun teklifiyle hekimlerin, devlet hizmeti yükümlülüğünü iki bakanlığın ortak belirlediği yerlerde yapmaları halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılacaklarını ifade eden Koca, "Kanun teklifinin yasalaşması ile hekimler için yeni bir dönem başlamış olacak." dedi.

HEKİMLER YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDEN NASIL YARARLANACAK?

Koca "Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının müştereken belirlediği yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak isteyen hekimler öncelikle yedek subay aday adayı olarak temel eğitim alacak. Temel eğitim sonrası hekimler görevlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Görev yerlerinde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesi ile terhis edilerek askerlik görevlerini de tamamlamış sayılacak. Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, kanuna tabi olarak çalışmaya uygun yerleri her celp ve atama döneminde ortak olarak tespit edecek. Uygulamanın usul ve esaslarının belirlenmesi için her iki Bakanlığa ortak mevzuat hazırlama yetkisi de veriliyor." diye konuştu.



