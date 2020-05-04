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Türkiye Yeni corona virüs vakası görülmeyen illere yenileri eklendi

Yeni corona virüs vakası görülmeyen illere yenileri eklendi

Türkiye

Yeni corona virüs vakası görülmeyen illere yenileri eklendi

Bazı illerde bir süredir yeni corona virüs vakası görülmüyor. Peki bu illerde normalleşme süreci başlayacak mı?

04 Mayıs 2020, Pazartesi 15:21 Son Güncelleme:
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Bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illere yenileri eklenmeye başladı. Bugün de ilk olarak Artvin'de 17 gündür vaka görülmediği açıklandı. Ardından bir iyi haber de Sivas'tan geldi. Sivas'ta da son 3 gündür yeni corona virüs vakası görülmüyor.

Sivas'ta, son 3 gün içinde corona virüs vakası tespit edilmedi. Halk, bu duruma sevinirken, yetkililer de kurallara uyulmaya devam edilmesi çağrısı yaptı. Sivas Valiliği'nce sosyal medyadan yapılan paylaşımla kentte son 3 gündür koronavirüs vakasına rastlanılmadığı duyuruldu. Valiliğin açıklamasında, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz" denildi. 

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan iller arasında olmamasına rağmen tedbirlerin yoğun olarak uygulandığı Sivas'ta, bir süre önce de maske takılması zorunlu hale getirilmişti.

Önlemler devam ediyor

Son 3 günde vaka görülmemesinin rehavete yol açmaması için de uyarılara devam edildi. Kentte öğle ezanının ardından tüm camilerden, bahar ayı ile birlikte halkın sokağa çıkma eğiliminin artabileceği uyarısı yapılarak, corona virüs ile etkin mücadele için tedbirlere uyulması çağrısı yinelendi.

Son 3 günde vakaya rastlanmamasından memnun olan Sivaslılar, şehirde corona virüs tedbirlerinin üst seviyede olduğunu belirtti. Kentte yaşayanlar, valiliğin belirlediği kurallara azami ölçüde uymaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

DHA

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