Yeni dizisi belli oldu

Bir süredir ekranda olmayan Erkan Kolçak Köstendil, yeni bir dizi anlaşmasına imza attı. Köstendil, Çağan Irmak'ın Netflix'e çekeceği 'Yaratılan' adlı projede yer alacak. Yapımla ilgili kulislerde 'Sıra dışı bir dizi' tanımlaması yapılırken, oyuncunun bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Dizinin başrolünde en son 'Mucize Doktor'da oynayan Taner Ölmez yer alıyor.