Eğitim & Kariyer Yeni fark yaratanlar aranıyor

Yeni fark yaratanlar aranıyor

Eğitim & Kariyer

Yeni fark yaratanlar aranıyor

Sabancı Vakfı’nın 13’üncüsünü düzenlediği Fark Yaratanlar Programı’na başvurular başladı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Programa son başvuru tarihi 30 Kasım. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Program, sosyal fayda için hiçbir karşılık beklemeden başkalarının iyiliği için çalışan ve çevresinde değişim yaratan herkese açık. Seçilen fark yaratanlarımızın çalışmalarını yakından takip edecek ve onların çalışmalarını daha da geliştirmeleri adına ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve atölyeler gerçekleştireceğiz” dedi.

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Kitap kurtları sevinin!
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
AKM geri döndü!
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İşte daha iyi konsantre olma ve verimliliği artırma yolları