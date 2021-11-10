Yeni fark yaratanlar aranıyor

Programa son başvuru tarihi 30 Kasım. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Program, sosyal fayda için hiçbir karşılık beklemeden başkalarının iyiliği için çalışan ve çevresinde değişim yaratan herkese açık. Seçilen fark yaratanlarımızın çalışmalarını yakından takip edecek ve onların çalışmalarını daha da geliştirmeleri adına ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve atölyeler gerçekleştireceğiz” dedi.