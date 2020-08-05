Magazin Yeni gelin Songül Öden: Buna balayı denmez

Yeni gelin Songül Öden: Buna balayı denmez

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Yeni gelin Songül Öden: Buna balayı denmez

Songül Öden 4 yıldır birlikte olduğu Arman Bıçakçı ile 28 Temmuz’da evlenmişti. Çift önceki gün Alaçatı’da görüntülendi.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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28 Temmuz'da Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturan Songül Öden "Balayına mı çıktınız?" sorusuna "Buna balayı denilemez, balayımsı diyelim. Arman çalışmak zorunda. Birkaç günlüğüne arkadaşlarımızın yanına geldik. İleride daha güzel bir tatil yapacağız, Arman’ın sözü var." cevabını verdi.

Düğünün nasıl geçtiğinin sorulmasına üzerine ise Öden şu açıklamayı yaptı: Kameralara alışık olmadığım için biraz heyecanlandım. Aile arasında oldu. Son anda gelemeyenler yerine en iyi arkadaşlarımızı çağırdık. Sonra küçük bir yemek yapacağız.


https://www.instagram.com/p/CDRdi5sl7Iy/


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