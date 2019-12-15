Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Yeni haftanın ilk günü Pazartesi (16 Aralık Pazartesi) yağışlar yurdun büyük kısmını terk ediyor. Etkili olan soğuk havaların ardından sıcaklıklar gündüz saatlerinde etkisini hissedilir şekilde gösterecek. Anadolu’da ise sıcaklıklarda düşüşler olacak. Gece sıcaklıklar bir hayli düşecek ve sıfırın da biraz altına iniyor. Yaşanacak bu düşüş sonrası vatandaşların gizli buzlanmaya karşı dikkat etmesi gerekiyor.

Trabzon'da yağışın etkili olması bekleniyor

Yarın (16 Aralık Pazartesi) Doğu Karadeniz’de Trabzon'da yağışın etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü başlaması beklenen yağış, Salı gününde etkisini yitirecek. Yurt geneline bakıldığında yeni haftanın büyük kısmı yağışsız ve güneşli hava ile geçecek.



