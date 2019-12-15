Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı
Yeni hafta için plan yapmaya hazırlanan vatandaşlar 'Yeni haftada hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 16 - 20 Aralık 2019 tarihli hava raporuna göre bu hafta yurt genelinde güneşli hava etkili olacak. Soğuk hava yurdu yavaş yavaş terk ediyor. Yeni haftada güneşli günler bizleri bekliyor.
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Yeni haftanın ilk günü Pazartesi (16 Aralık Pazartesi) yağışlar yurdun büyük kısmını terk ediyor. Etkili olan soğuk havaların ardından sıcaklıklar gündüz saatlerinde etkisini hissedilir şekilde gösterecek. Anadolu’da ise sıcaklıklarda düşüşler olacak. Gece sıcaklıklar bir hayli düşecek ve sıfırın da biraz altına iniyor. Yaşanacak bu düşüş sonrası vatandaşların gizli buzlanmaya karşı dikkat etmesi gerekiyor.
Trabzon'da yağışın etkili olması bekleniyor
Yarın (16 Aralık Pazartesi) Doğu Karadeniz’de Trabzon'da yağışın etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü başlaması beklenen yağış, Salı gününde etkisini yitirecek. Yurt geneline bakıldığında yeni haftanın büyük kısmı yağışsız ve güneşli hava ile geçecek.