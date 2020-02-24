Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Bu hafta çarşamba günü ülkenin büyük bir bölümü güneşli havanın etkisinde olacak. Marmara'da bugün ve çarşamba günü lodos etkisini gösterecek. Perşembe günü ise aynı durum söz konusu değil. Perşembe günü yurdun batı bölümü sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında olacak. İşte 24 Şubat - 28 Şubat haftasına ait hava durumu raporu. Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre Orta Karadeniz'de pazartesi günü öğle saatlerinde etkili olan fırtına bugün (25 Şubat Salı) sabah saatlerine kadar devam edecek. Fırtına nedeniyle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor.

Hava sıcaklığı 26 Şubat'ta 23 derecelere kadar yükselecek

Doğu Anadolu'da ise çarşamba gününe kadar, kar erimesi nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi tehlikesi devam ediyor.

Çarşamba günü ise yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 26 Şubat'ta 23 derecelere kadar yükselecek.

Perşembe günü ise başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir'de sağanak yağış bekleniyor.