Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yeni haftanın ilk gününde yurdun büyük kısmında bol güneşli bir hava etkili olacak. Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde Van, Hakkari, Ardahan çevrelerinde kar ihtimali bulunuyor. Yağışların ise salı günü etkisini yitirmesi bekleniyor. Sıcaklıklar haftanın ilk gününden itibaren artış gösterecek. Marmara’da sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde de termometreler 20'yi gösterecek. Karadeniz’in orta kesimlerinde de sıcaklıkların 19-20 dereceye kadar çıkması bekleniyor.