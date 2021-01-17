Türkiye Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

Türkiye

Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni kar uyarısı

Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız son günlerde, yağan yağmur ve kar yağışları sonucunda barajlarımızdan sevindiren haberler peş peşe gelmeye başladı. Şimdi, vatandaşlar yeni haftada hava nasıl olacak sorusunu merak ediyor. İşte yeni haftanın hava tahmin raporu...

17 Ocak 2021, Pazar 20:26 Son Güncelleme:
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Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji tarafından açıklanan son bilgilere göre yeni haftada da soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte yeni haftanın hava tahmin raporu.

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Yeni haftada hava nasıl olacak?

Uzun zamandır merakla beklenen kar yağışı birçok ilimizde etkili oldu. Hava sıcaklıkları çoğu ilde eksi derecede ölçüldü. Kar yağışının yeni haftada da etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzeybatı bölgelerden başlayarak daha da düşeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor

Hava sıcaklığımım mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, Marmara bölge genelinde orta, diğer yerlerde kuvvetli buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

Perşembe günü ise yurt genelinde hava sıcaklığının artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan güncel bilgilere göre 18 Ocak Pazartesi günü yurdun birçok yerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek.

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