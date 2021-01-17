Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji tarafından açıklanan son bilgilere göre yeni haftada da soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte yeni haftanın hava tahmin raporu.

Uzun zamandır merakla beklenen kar yağışı birçok ilimizde etkili oldu. Hava sıcaklıkları çoğu ilde eksi derecede ölçüldü. Kar yağışının yeni haftada da etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzeybatı bölgelerden başlayarak daha da düşeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor

Hava sıcaklığımım mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, Marmara bölge genelinde orta, diğer yerlerde kuvvetli buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

Perşembe günü ise yurt genelinde hava sıcaklığının artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan güncel bilgilere göre 18 Ocak Pazartesi günü yurdun birçok yerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek.



