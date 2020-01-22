İngiltere’de tahtın 6’ncı sırasındaki Prens Harry, 2 hafta önce eşi Düşes Meghan ile birlikte Kraliyet’ten ayrılmak istediklerini açıklamıştı. Tüm dünyada şok etkisi yaratan bu açıklamanın ardından Kraliçe Elizabeth, pazar günü yaptığı açıklamada ise Harry ve Meghan’a ‘ayrılık’ izni verdiğini bildirmişti. Prens Harry ise “Evlendiğimizde umut doluyduk. Ama beklediğimiz gibi olmadı. Ailemin huzuru için uzaklaşmamızdan başka seçenek kalmadı” demişti.

Kıyafet özgürlüğü

'Özgürlük’ iznini alan Harry İngiltere’den Kanada’ya kendisini bekleyen eşi ve oğlu Archie’nin yanına gitti. Kanada’ya adım atan Harry, çevresine gülücükler saçıyordu.

Meghan ise iki köpeğini yürüyüşe çıkartırken görüntülendi. Üzerinde iki yıllık evliliğinde ‘kraliyet giyim kuralları’na uymadığı için giyemediği tayt vardı. Oğlu Archie ise kucağındaki kangurudaydı. Meghan’ın da neşesi yüzünden okunuyordu.





Kanguru tepkisi

Fakat kanguruda düşecekmiş gibi duran Archie için sosyal medyada “Biri Meghan’a kangurunun nasıl kullanılacağını öğretsin” yorumları yapıldı. Kraliyet Ailesi’nde Harry’nin işleri abisi William’a devredildi. Önceki gece eşi Kate ile bir resepsiyon veren William’ın keyfi yerindeydi. William dün de Harry ile birlikte kurdukları hayır vakfının etkinliğine tek başına katıldı.