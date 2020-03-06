Magazin "Yeni Hayat"ın afişi yayınlandı

"Yeni Hayat"ın afişi yayınlandı

Magazin

'Yeni Hayat'ın afişi yayınlandı

Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği, Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı "Yeni Hayat", yakında Kanal D'de başlıyor.

06 Mart 2020, Cuma 20:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Yönetmen koltuğunda Başak Soysal ve Cem Özüduru'nun oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi yer alıyor. 

Senaryosunu Elif Usman Ergüden'in yazdığı Yeni Hayat, korumasını sağladığı kadına aşık olan bir adamın imkansız aşkını konu alıyor. 

İlk tanıtımı büyük ilgi gören Yeni Hayat’ın afişi de çok beğenildi. Tutkulu aşk sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek “Yeni Hayat”, yakında Kanal D'de...


İlgili Haberler
Serkan Çayoğlu'ndan yeni diziye yeni imaj‘Yeni Hayat’ta imkansız aşk


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
6 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Sakin kalmak lazım!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Meghan Markle ve Prens Harry, iki ay sonra ilk kez el ele Londra'da