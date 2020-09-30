Magazin Yeni Hayat'ın oyuncu kadrosu genişledi

Yeni Hayat'ın oyuncu kadrosu genişledi

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Yeni Hayat'ın oyuncu kadrosu genişledi

Kanal D’de başrollerini Serkan Çayoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melisa Aslı Pamuk ve Tayanç Ayaydın’ın paylaştığı ‘Yeni Hayat’ yarın akşam 5’inci bölümüyle ekranda.

30 Eylül 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Yeni Hayat’ın kadrosuna oyuncu Zeynep Kızıltan dahil oldu. Kızıltan, Ferda karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Makbule Kosif’in yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı, yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği dizisi Yeni Hayat, yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de…


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