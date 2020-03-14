Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı dizi, 26 Mart Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek. Senaryosunu Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı ‘Yeni Hayat’ın yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.

Dizinin konusu

Adem Şahin (Serkan Çayoğlu), eşi Nevin (Nilperi Şahinkaya) ve kızı Ece’den (Nisa Sofya Aksongur) oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak zorundadır. Ancak eski bir bordo bereli için bu o kadar kolay olmaz. Zengin iş insanı Timur Karatan’ın (Tayanç Ayaydın) eşi Yasemin Karatan’ı (Melisa Aslı Pamuk) koruma görevini üstlenir. Olaylar farklı şekilde gelişmeye başlar.

Yeni Hayat fragmanı







