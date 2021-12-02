Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Nureddin Nebati görevi devraldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları:

Büyük bir sorumluluk gerekiyor, bu sorumluluğu gece yarısı itibari ile aldık. Hazine ve Maliye Bankalığı Türkiye’nin çok önemli bir merkezi. Böylesi merkezse işlerimizi yapmaya gayret edeceğiz.

Ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik. Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olamayacak. Yatırım, üretim, bu sayede cari açık ve dış borç gibi sorunları bertaraf etmek, istihdamı arttırmak, Türkiye’nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydı ile kulağını sokaktan, işten, iş adamından uzak tutmadan gereğini yapmak olacaktır.

Daha azimli bir ekonomi yönetimi göreceğiz.

Lütfi Elvan'ın açıklamalarından satır başları;

Vatandaşımızdan aldığımız verginin tekbir kuruşunu dahi israf etmedik, yine vatandaşımız için kullandık. Bana güvenip bu makamı emanet ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda yetişmiş bir bürokrat olarak bugüne kadar bütün konulara teknik açıdan yaklaşmaya özen gösterdim, benimle birlikte çalışan tüm bakan yardımcısı arkadaşlarımız, genel müdürlerimize, yardımcılarımızı, daire başkanlarımıza, uzmanlarımıza ve uzman yardımcılarımıza gösterdikleri özveri ve titizlik için çok teşekkür etmek istiyorum. Gece gündüz demediler bizimle birlikte sürekli çalıştılar.

Bir de görünmeyen kahramanlar var, koruma arkadaşlarım benimle birlikte hatta kimi zaman benden çok mesai yaptılar, bakanlığımızdaki garson arkadaşlarım güler yüzleri ile bizi hiçbir zaman çaysız bırakmadılar. Son olarak en büyük teşekkürü kıymetli eşime ve çocuklarıma etmek istiyorum, onların desteği ile ben her zaman yoluma devam ettim.

Bakanlar gelip geçicidir, önemli olan devletin devamlılığıdır.











