10 dakikada 320 kilometre

Joule dergisinde yayımlanan makalede Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde makine mühendisi olan Chao-Yang Wang, "Amacımız bataryaların yüksek şarj sıcaklığına maruz kalmasını sınırlandırmak ve böylece çok uzun bir kullanım ömrü elde etmek" dedi.





Japantimes'ta yer alan haberde, Amerikan Kimya Derneği üyesi Rick Sachlaben ise "Hızlı şarj, elektrikli araçların olmazsa olmazı. B teknolojinin petrol kullanan içten yanmalı motorlarla rekabet edebilmesi için bu şart" dedi.





Mevcut lityum-iyon aküleri ise bu hızı sağlamakta yetersiz kalıyor. Yeni piller ise 10 dakikalık şarjla 320 kilometre (200 mil) sürüş mesafesi sağlıyor.





Şu anda elektrikli otomobil sektörünün lideri olan Tesla ise 250 kilometre gidecek kısmi bir şarj için 30 dakikaya ihtiyaç duyuyor.









10 yıla ihtiyaç var

Buluşu gerçekleştiren bilim insanları, bu teknolojinin aktif şekilde kullanılabilmesi için 10 seneye ihtiyaç olduğunu ve önümüzdeki 10 yıl boyunca lityum-iyon pillerin piyasaya hükmetmeye devam edeceğini söylüyor.





Toyota ve diğer Amerikan otomobil devleri 'katı hal aküleri' üzerinde çalışıyor olsalar da yakın gelecekte ortaya çıkması beklenen bir teknoloji henüz yok. Teknolojiyi geliştiren bilim insanları ve elektrikli otomobil sektörünün lideri Tesla ve şirketin kurucusu Elon Musk arasında ise bir görüşme olup olmadığı bilinmiyor.

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Daha ucuz, daha güvenli ve doğa dostu

Ekim ayında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan şarj edilebilir lityum-iyon pillerin mucitlerinden biri olan M. Stanley Whittingham, devam eden araştırmalar sayesinde pillerin daha ucuz, daha güvenli ve iklim değişikliği mücadelesine destek olacağını söyledi.





Whittingham, "Başlangıçta iPhone gibi cihazları şarj etmek için denenebilirler. Fakat büyük ölçekli sistemlerde kullanmak için hala büyük soru işaretleri var. Eğer elektrik satıcılarına bakarsanız, aletlerin çok hızlı şekilde şarj edilmelerini özellikle istemediklerini görebilirsiniz" diye ekledi.