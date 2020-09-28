Britanya'da 'ulusal hazine' muamelesi gören doğasever tarihçi ve belgeselci Sir David Attenborough, 94 yaşında ilk kez adım attığı Instagram'da yayımladığı videoda, "Bu hamleyi yapıyorum, çünkü hepimizin bildiği gibi Dünya'nın başı dertte" dedi.

"Kıtalar yanıyor, buz dağları eriyor, mercan kayalıkları ölüyor, liste uzadıkça uzuyor" diye devam eden Attenborough'nun sayfasına bir saatte 200 bin, 2 saate yarım milyon takipçi katıldı. İngiliz yayıncı ve doğa tarihçisi Sir David Attenborough tam 4 saat 44 dakika içinde 1 milyon takipçiyi aşmayı başardı.

Daha önce Jennifer Aniston, 5 saat 16 dakika içinde 1 milyon takipçiyi geçerek Instagram’da rekor kırmıştı.

Hoşgeldin mesajı paylaşanların başını tenis oyuncusu Sir Andy Murray and fitness koçu, TV sunucusu, yazar Joe Wicks çekti.









Ömrünü iklim değişikliğiyle mücadeleye adamış Attenborough, "Gezegenimizi kurtarmak artık bir iletişim sorunu" görüşünü de paylaştı.

Bu platformu gezegenin karşılaştığı sorunların neler olduğu ve insanlığın bunlarla nasıl başa çıkabileceğine dair videolar paylaşmak için kullanacağını belirten doğa aşığı, videosunu "Bana katılın ya da radyo yayınlarının başladığı o günlerde denildiği gibi, takipte kalın" sözleriyle noktaladı.











