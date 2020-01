Onur Binay/posta.com.tr

Yeni özellikle bir iPhone kullanıcısı, “Google Haritalar, geçtiğimiz üç günde arka planda çalışırken 120 kez konumunuzu kullandı. Arka planda konumun kullanılmasına izin vermeye devam etmek istiyor musunuz?” uyarısı alabiliyordu. The Wall Street Journal’da yer alan habere göre on milyonlarca iPhone kullanıcısı, uygulamaların arka planda konumlarını takip etmesine izin vermeyi kesti. İddialara göre arka planda çalışan konum takibi yakınlık takipli reklamlarda kullanılan konum bilgisinin kalitesini ve doğruluğunu onaylıyor.

Konum verilerine referans veren yeni pop-up bildirimleri, iOS kullanıcılarının konumlarını her zaman bilmeye bağlı uygulamalar sunan belirli geliştiricileri rahatsız etti. Bu geliştiricilerin yedisi, Ağustos ayında Apple CEO'su Tim Cook'a toplu olarak e-posta gönderdi ve iOS 13 bildirimlerinin uygulamalarının aldığı yükleme sayısını sınırlayabileceğinden şikayet etti. Bu uygulamalardan biri olan Life360, bir ambulansın çağrılması gerektiğinde aile üyelerinin birbirlerinin konumlarını izlemesine izin veriyor. Bu uygulamalardan bir diğeri Tile. Bu uygulama, kullanıcıların anahtarları, elektronik cihazları ve diğer taşınabilir öğeleri bulmasına yardımcı olmak için tasarlandı. Bu uygulamaların her ikisinin de kullanıcıların konumunu her zaman izleyebilmesi gerekiyor.

Apple’ın kendisinin de tıpkı bu uygulamalar gibi kullanıcılarını sürekli olarak takip eden bir uygulaması bulunuyor. Bu ise Find My. Ancak şirketin kendi uygulaması, diğer uygulamalara yaptığı gibi kullanıcılara bildirim göndermiyor.

Life360'ın kurucu ortağı ve CEO'su Chris Hulls, Apple'a kızgın değil ve şirketin kendi izleme uygulamasından yararlanmak için bunu yaptığını düşünmüyor. Hulls konu hakkında “Bazen aldıkları aksiyonların beklenmedik sonuçları olduğuna inanıyoruz” dedi.

Tile yorum yapmasa da, bir Apple sözcüsü "Apple, bir müşterinin konumunu veya cihazlarının konumunu bilmek etrafında bir iş modeli oluşturmadı" dedi. Bu uygulamaların topladığı bilgiler, reklamverenlere, perakende zincirlerine ve hatta tüketici trendlerini anlamak için bu verileri kullanan riskten korunma fonlarına satılıyor.