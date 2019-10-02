Yeni iPhone modellerinin Türkiye’ye ne zaman geleceği belli oldu iPhone geçen günlerde yeni serisini tanıtmıştı. iPhone tutkunları Türkiye'ye ne zaman geleceğini ve fiyatlarının ne kadar olacağını merakla bekliyordu. Kesin bir tarih verilirken fiyatla ilgili sadece tahminler var