Yeni iPhone modellerinin Türkiye’ye ne zaman geleceği belli oldu
iPhone geçen günlerde yeni serisini tanıtmıştı. iPhone tutkunları Türkiye'ye ne zaman geleceğini ve fiyatlarının ne kadar olacağını merakla bekliyordu. Kesin bir tarih verilirken fiyatla ilgili sadece tahminler var
Apple, yeni iPhone'ların Türkiye’ye geleceği tarihi açıkladı.
Yeni iPhone ürün serisi 18 Ekim tarihinden itibaren Türkiye'de satışa çıkacak.
iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, Apple Watch Series 5 de aynı tarihte Türk kullanıcılarla sunulacak.
iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
iPhone 11'in Türkiye fiyatı hakkında net bir bilgi henüz yok. Ancak iPhone 11'in 8 bin TL, iPhone 11 Pro'nun 11 bin TL ve iPhone 11 Pro Max'in 12 bin civarında olacağı ilerileri sürülüyor.
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