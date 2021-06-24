Türkiye Yeni kocadan eski kocaya sokak ortasında kanlı pusu!

Yeni kocadan eski kocaya sokak ortasında kanlı pusu!

Türkiye

Yeni kocadan eski kocaya sokak ortasında kanlı pusu!

Son dakika haberi...Denizli'de, Serdar Zeybek isimli kişi, karısı Akife Zeybek'in eski kocası olan Osman Çolak'ı evinin önünde pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu.

24 Haziran 2021, Perşembe 11:33 Son Güncelleme:
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Denizli'de, Osman Çolak'ın evinin önünde aracından indiği sırada pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutuldu. 61 yaşındaki Çolak’ı boşandığı Akife Zeybek’in yeni eşi Serdar Zeybek’in öldürtmek istediği ortaya çıktı. Serdar Zeybek ile tuttuğu kiralık katilin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Öte yandan sağlık durumu ağır olan Çolak'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

HASTANEYE KALDIRILDI

Denizli Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi 6085 Sokak'ta yaşayan Osman Çolak, evinin önünde park ettiği aracından indiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Saldırgan 6 el ateş ettikten sonra bir otomobile binip olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Çolak, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYITLARI YAKALATTI

Denizli polisi olayla ilgili soruşturma kapsamında, Osman Çolak'ın yaklaşık 2 yıl önce boşanmış olduğu ve kendisinden 30 yaş küçük eski eşi Akife Zeybek'in yeni eşinden sürekli tehdit telefonları aldığı bilgisine ulaştı. Cinayet Bürosu ekipleri, Çolak'ın silahlı saldırıya uğraması olayına karıştığı belirlenen başta Serdar ile Akife Zeybek çifti olmak üzere Osman Bardakçı, Kemal Zeybek, Ersin Özer ve Onur Ç'yi operasyonla gözaltına aldı.

EV VE ARABAYI İSTEMİ, KİRALIK KATİL DETAYI

Cinayet masası ekiplerinin yaptıkları çapraz sorguda Serdar Zeybek, eşinin eski kocası Osman Çolak'tan ev ve para istediğini, Çolak buna yanaşmayınca da kiralık katil tutup öldürtülmek istediğini polislere itiraf etti. Polis, alınan bütün ifadeler doğrultusunda silahlı saldırıyı Osman Bardakçı'nın gerçekleştirdiğini belirledi ve Kemal Zeybek, Ersin Özer ve Onur Ç'nin de yardım ettiği bilgisini aldı. Zanlılar, polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından Denizli Adliyesi'ne sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadeleri sonrası tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlılardan Serdar Zeybek, Osman Bardakçı, Kemal Zeybek ve Ersin Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eş Akife Zeybek ile Onur Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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