Yeni MacBook Pro’lar 2022 yılında gelebilir

Koronavirüs salgını sebebiyle 2021 yılında çıkması çok da olası olmayan yeni nesil MacBook Pro'ların 2022 yılında gelmesi bekleniyor.

14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri yeni bir tasarımda gelecek. Yeni MacBook Pro modelleriyle SD kart yuvası ve MagSafe çıkışları da geri dönecek. Birden fazla USB-C portu ile donatılacak dizüstü bilgisayarda bir HDMI portunun olacağı da konuşuluyor.

Son olarak Apple’ın yeni nesil MacBook Pro modellerini 2021 sonunda tanıtacağı, ancak satışın geniş çaplı olarak 2022’ye olacağı ifade ediliyor.