Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Yeni Malatyaspor sahasında Partizan'ı konuk ediyor. Deplasmanda 3-1 yenilen temsizcimiz kendi evinde güzel bir skorla sahadan ayrılıp play-off'a kalma peşinde... Başta Yeni Malatyaspor taraftarı olmak üzere tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Maçın başlamasına saatler kala "Yeni Malaytaspor Partizan maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündemde...