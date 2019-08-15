Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Yeni Malatyaspor sahasında Partizan'ı konuk ediyor. Deplasmanda 3-1 yenilen temsizcimiz kendi evinde güzel bir skorla sahadan ayrılıp play-off'a kalma peşinde... Başta Yeni Malatyaspor taraftarı olmak üzere tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Maçın başlamasına saatler kala "Yeni Malaytaspor Partizan maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündemde...
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor, Partizan ile kendi evinde karşılaşıyor. İlk maçta sahadan 3-1 mağlup olan temsilcimizin ne yapıp ne edip mücadeleden iki farklı üstünlükle ayrılması gerekiyor. Taraftar ise maçı kaçırmak istemiyor ve "Yeni Malaytaspor Partizan maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.
YENİ MALATYASPOR PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN?
Yeni Malaytaspor Partizan maçı 15 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de Yeni Malaytaspor Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi TRT Spor naklen yayınlayacak.
Muhtemel 11'ler
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Mina, Erkan, Robin, Chaaleli, Fofana, Bifouma, Rahman, Jahovic
Partizan: Stojkovic, Pavlovic, Zdjelar, Ostojic, Urosevic, Miletic, Tosic, Scekic, Soumah, Umar, Stevanovic