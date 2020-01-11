Yeni mekanlar yeni işletmeciler

Cahide 3500 metre karelik yeni mekanını 25 Ocak’ta Maslak 1453’te açıyor. Çeşme’nin en popüler plajı Momo Beach geçen hafta Bebeköy’de kışlığını açmıştı. Yine Alaçatı’nın sevilen mekanı Spiaggia Grande’nin sahibi Ozan Balaban, Angelo Grande adını verdiği mekanını dün Arnavutköy’de açtı.

Buranın işletmesini Ömer Şenay yapıyor. Sosyetik sima Arte Tahir de işletmeciliğe soyundu ve Etiler’de yeni açılan Shelby adlı canlı müzik mekanının yüzü oldu. Chocolate’ın eski sahibi Oğuz Kayhan ve Raşit Karakuş, Teşvikiye’de Büfe adını verdikleri şirin bir yer açtı. Onlarca çeşit atıştırmalığın bulunduğu Büfe’de İstanbul’un en iyi ‘relish hot dog’unu yiyebilirsiniz.

Geçen kış sezonu sonunda Karaköy’de açılan Berlin Line yenilendi ve bu hafta kapılarını misafirlerine açtı. Mekanın işletmesini de Chez Moi’dan tanıdığımız Semih Varol ve Melih Doğan yapıyor. Bir yıldır Etiler Fenix’i işleten Lal Dedeoğlu görevinden ayrıldı. Meslek hayatına Bebek’te sahibi olduğu Daire 1’de devam ediyor. DJ Hakan Özkul hafta sonları Daire 1’de.

Kış tatili bitti sırada yaz tatili var

Cemiyet hayatının renkli simalarından Ender Mermerci yeni yıla 17 yıllık sevgilisi Hollandalı Herman Von Alkamade ile Avusturya’nın ünlü kayak merkezi Lech’te girdi.

Bu hafta İstanbul’a dönen çift arkadaşlarının Divan Oteli’ndeki doğum günü partisine ilk kez ele ele katıldı. Uzatmalı aşıklar önümüzdeki hafta Phuket Adası’na gidecek ve orada yaşayan arkadaşları Semiramis Pekkan ve Selma Türkeş’in misafiri olacak.