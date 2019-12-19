Yeni nesil bariyer sistemleriyle otopark sorunu çözüme kavuşacak

Güvenlik teknolojileri alanında, farklı sektörlere ve ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştiren Sensormatic, özellikle büyükşehirlerde bir hayli kısıtlı olan park alanlarının verimli kullanımı, engelliler için ayrılmış alanların suistimalinin önlenmesi, VIP için ayrılmış otopark alanlarının özelleştirilmesi gibi farklı amaçlar için kullanılabilen yeni nesil bir park bariyer sistemi sunuyor.

Sensormatic Ar-Ge departmanı tarafından geliştirilen TelPark, park yerlerini sadece orayı kullanmaya hakkı olan kişilerin kullanmasını sağlıyor. TelPark sayesinde yetkisi olan kullanıcılar, mobil aplikasyon, SMS ya da uzaktan kumanda ile bariyerin açılması için komut veriyor. Araç, park alanından ayrıldığında ise TelPark otomatik olarak bariyeri kapatıyor. AVM ya da hastanelerde engelliler için ayrılmış alanlara park yapılmasını önlemek ve daha rahat park edebilmelerini sağlamak için kullanılabilen TelPark, engelli müşterilerin telefon numaralarını önceden sisteme kayıt ederek onlar için yaratılan özel alanların başkaları tarafından işgal edilmesini engelliyor. Bu şekilde ilgili AVM ya da hastane sosyal sorumluluk alanında da fark yaratmış oluyor. Zincir veya departmanlı mağazalar özel müşterilerinin telefon numaralarını sisteme tanıtarak özel park yerlerinden yararlanmaları ve beklemeden park yeri bulabilmelerini sağlıyor. Müşteri otoparka geldiğinde sistem kısa mesajla ilgili kişiye bilgi vererek hangi müşterinin geldiğini anında bildiriyor. Bu yöntem sayesinde özel müşterileri karşılamak yada onlara özel sürprizler hazırlamak mümkün oluyor. Müşteri deneyimine pozitif etki sağlayan sistem, raporlama yazılımı sayesinde geçmişe yönelik bilgi vererek müşterilerin ziyaret alışkanlıklarının ölçümlenmesine de destek oluyor.

TelPark, kısıtlı park alanlarını verimli kullanmaya olanak tanıyor. Kullanıcı dostu bir sistem olan TelPark, mobil aplikasyon üzerinden otoparkın doluluk oranı ve hangi TelPark noktasının boş olduğunu gösteriyor. Öte yandan TelPark kullanıcıları, ayrıca bir otopark ödemesi için vakit kaybetmiyor. Cihaz GSM modülü ile çalıştığı için her giriş çıkışta kullanım süresi GSM operatörüne bildiriliyor. Bu sayede kullanıcılar, telefon faturalarında otopark kullanım ücretini de görebiliyor ve tek bir faturayla ödeme yapabiliyor.