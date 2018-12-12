Yeni nesil E-Gazete Milliyet Express

«Milliyet Express» Dergilik üzerinden her akşam saat 17.00’de okuyucularla buluşacak olan yeni bir e-gazete.

Express, günümüz basılı gazeteleriden, e-gazetelerden farklı olarak gençlerin severek takip ettiği uygulamalar, sosyal medya platformları, güncel haberler ve trend içeriklere sahip. Okul ve iş çıkışı metro, metrobüs, servis, vapur gibi toplu taşıma kullanan 18-35 yaş arasındaki okuyucuları hedefliyor.

İş çıkış saatlerinde toplu taşımaya yakın Dergilik üyelerine, yeni sayının çıktığı push bildirimlerle haber verecek.





Mobil ekranlardan dergi ve gazete okuma oranlarını çizdiği başarılı performans ile artıran, son dönemin yıldız mobil uygulaması Dergilik’te yayınlanmaya başlayan Milliyet Express ile; yarının haberleri, özel Spotify listeleri, sosyal medyanın renkli ve son dakika gelişmeleri artık cebinize geliyor.

Milliyet Express her gün 17.00’de sadece Dergilik’te.

Yarını beklemeyen e-gazete Milliyet Express ile Şimdiden Haberin Olsun!