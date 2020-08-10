Yeni nesil GPT-3 adlı yapay zekadan korkmalı mıyız?

Yazılım teknolojilerinde ve tasarımda olmak üzere pek çok endüstride de kullanılabilecek. GPT-3 şu an hâlâ sınırlı sayıda kullanıcı tarafından beta olarak kullanılabiliyor.

GPT-3, Elon Musk ve Sam Altman tarafından kurulan OpenAI'in üzerinde birkaç yıldır çalışma yürüttüğü bir yapay zekâ teknolojisi. Başka bir deyişle de OpenAI'ın 2015 yılında bir milyar dolardan fazla bir yatırımla toplum yararına insan düzeyinde yapay zekâ teknolojisi üretmek için ortaya çıkardığı son icadı.

Peki, Generative Pre-Training Transformer 3 (GPT-3), Türkçesiyle "Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü 3" açılımına sahip yapay zekâ teknolojisi nerelerde ve nasıl kullanılır?

GPT-3'ü en basit anlatımla doğal dil işleme sinir ağı olarak tanımlamak mümkün. Bir dil öngörücü olan ürün, beslediğiniz içeriğin ardından neyin gelmesi gerektiğini tahmin ediyor. Ya da komutlarınızı hayata geçiyor.

GPT-3, insanların çevrimiçi olarak yayımladıkları şeyin çoğuna etkili bir şekilde sahip.

Algoritma, internette bulunan tüm bu metinleri, aldığı metin girişine dayalı olarak istatistiksel olarak makul bir yanıt oluşturmak için kullanıyor. Ve hangi yanıtın en makul olduğunu anlamak için çok sayıda veriye sahip olduğundan, tahminler de oldukça doğru olma eğiliminde.

Bu yapay zekânın algoritmasıyla geliştirilmiş bir web sitesi oluşturucusuna, yapmak istediğiniz her şeyi düz metin olarak yazmanız yeterli olacak.

Mesela, bu algoritmayı kullanan bir uygulamaya basit bir dille, "6 mm yüksekliğinde, 12 mm genişliğinde üzerinde 'BBC'de ara' yazan bir buton istiyorum" dediğinizde, uygulama kısa bir süre içerisinde size istediğinizi verebiliyor.

GPT-3 ile bazı sorgulamalar yapan sosyal medya kullanıcıları kendi deneyimlerini de paylaştı.

Twitter'da "levelsio" isimli kullanıcı, GPT-3 algoritması aracılığıyla bilgisayara, "Corona virüs ne zaman sona erecek?" sorusunu yöneltti. Programın cevabı ise "31 Aralık 2023" oldu.

"Nasıl biteceğini de sor" diyen bir kullanıcının sorusunu yönelten levelsio, "Corona virüs pandemisi enfekte olmuş tüm bireylerin ölümü ile sona erecektir" cevabını aldı.

Tehlike olarak görülüyor

GPT-3, 2019 yılında yayımlanan GPT-2'nin geliştirilmiş üçüncü nesil hâli. Yayımlandığı dönemde GPT-2 için yapılan en yaygın yorum, çok tehlikeli olduğuyla alakalıydı.

Öyle ki, GPT-2'nin yazdığı metinlerin insan elinden çıkıp çıkmadığı anlaşılamadığı için böyle bir yorum yapılıyordu. İlk olarak GPT adıyla yayımlanan algoritmada 110 milyon ayarlanabilir parametre varken, bu sayı GPT 2'de 1,5 milyara ulaştı. GPT-3'te ise 175 milyar parametre var. Parametrelerin çokluğu yapay zekânın öğrenmesini kolaylaştırıyor. Bu yüzden GPT-3 için "bugüne kadar üretilmiş en tehlikeli algoritma" yorumları da yapılıyor.

Bu sayıda parametrenin eğitilmesi ise OpenAI'a toplam 12 milyon dolara mal oldu.

GPT-3'ün DeepFake gibi platformlarda yalan haber üretme potansiyeli, yapay zekâ ürününe teknoloji dünyasında korkuyla yaklaşmak için bir sebep olarak gösteriliyor.

Öte yandan GPT-3'ün tehlikeli olabileceğine dair diğer nedenler arasında ise hükümet süreçlerinin kötüye kullanımı ve sahte akademik makale yazabilecek olması gibi sebepler gösteriliyor.

OpenAI'ın birlikte çalıştığı yazılım stüdyosu Latitude'un baş teknoloji sorumlusu Nick Walton GPT-3 ile ilgili yaptığı açıklamada, "GPT-3 modellerinin gücü, bir sonraki kelimeyi başarılı bir şekilde tahmin edebilmeleri için her türlü ilginç şeyi kullanılabilecek gerçekten güçlü modeller olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bu alanda teknoloji pazarında kızışan bir rekabet de söz konusu. Şubat 2020'de Microsoft, Turing Natural Language Generation'ı (T-NLG) tanıttı. T-NLG, yayımlandığı gün 17 milyar parametre ile en büyük dil modeliydi. Metinleri özetleme ve soruları yanıtlama dahil olmak üzere çeşitli görevlerde diğer tüm dil modellerinden daha iyi performans gösterdi.

Ancak OpenAI'ın üçüncü nesil dil modeli, Microsoft'un sahip olduğu parametre sayısı 10 kat arttırmayı başardı.