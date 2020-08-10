Yeni nesil park sistemleri hijyenik ve güvenli park olanağı sunacak

Sensormatic, yeni nesil park sistemi TelPark ile bu dönemde yaşanan soruna yönelik sunduğu çözümle park alanların ortaya çıkmasını sağlıyor. Sensormatic tarafından bir mobil uygulama olarak geliştirilen çözüm, hastane, ofis, site, AVM gibi toplu yaşam alanlarının otoparklarında özel park yerleri yaratıyor.

Sistem çalışma şekliyle de kullanıcı dostu olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar, TelPark mobil uygulamasını akıllı telefonlarına indirdikten sonra kendilerine en yakın boş park alanını uygulama üzerinden görebiliyor. Bariyer üzerindeki kare kod ile park alanını kendilerine ayırabiliyorlar. Böylelikle mobil uygulama üzerinden bariyer açılıyor. Araç, park alanından ayrıldığında da bariyer otomatik olarak kapanıyor. TelPark’ın bir diğer önemli özelliği de sınırlı park alanlarını verimli kullanmaya olanak tanıması.

Özellikle AVM, zincir veya departmanlı mağaza misafirleri TelPark sayesinde özel park yerlerine hiç beklemeden araçlarını park edebiliyor. Park alanlarından yararlanması istenilen kişinin telefon ya da plaka numarası sisteme kaydediliyor. Sisteme kayıtlı misafir otoparka ulaştığında bariyer otomatik olarak açılıyor. İlgili mağaza yetkilisi de kısa mesajla bilgilendiriliyor. Sensormatic Teknoloji Yönetimi Direktörü Dr.Serdar İnce, uygulamanın bilgilendirme özelliği sayesinde sistemi kullanan kurum yetkililerinin müşterilerini karşılamalarının ya da onlara özel sürprizler hazırlamalarının da mümkün olduğunu dile getiriyor ve “Kişiye özel deneyimle prestij ve pozitif etki yaratılıyor. Geriye dönük raporlama sayesinde ziyaret alışkanlıkları da ölçülebiliyor” diyor.

TelPark’ın mobil uygulama dışında da kullanım seçenekleri var. Dr.Serdar İnce bu seçenekleriyse şöyle anlatıyor: “Mobil uygulama dışında sisteme kaydedilen telefon numaralarından gönderilen SMS ile bariyerler açılabiliyor. Aynı zamanda plaka okuma sistemine entegre edildiğinde, kayıtlı plakaya sahip araç alana geldiğinde kendisine ayrılan park yerindeki bariyer otomatik olarak açılıyor. İhtiyaç duyulduğunda TelPark, görevli personel ya da park yeri sahibi tarafından da kumandayla kontrol edilebiliyor. TelPark kullanıcıları, otopark doluluk oranı, boş park alanları gibi operasyonel bilgilere anlık olarak ulaşabiliyor. Sistem bluetooth, GSM modül ve Wi-Fi bağlantıları ile de çalışıyor.”

TelPark otoparkta yaşanan güvenlik sorununa da çözüm sunuyor. TelPark sistemi, park alanlarının belirlenen kullanıcılar dışında başkaları tarafından kullanılmasını engelliyor. TelPark’ın Uzaktan İzleme Merkezi ile entegre edilebilir olduğuna dikkat çeken İnce, Bu sayede hem park yeri alanının kullanımı kolaylaşıyor hem güvenlik ihlallerine uzaktan müdahale şansı elde ediliyor” diyor.