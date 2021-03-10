Magazin Yeni proje, yeni imaj

Yeni proje, yeni imaj

Magazin

Yeni proje, yeni imaj

Ünlü oyuncu Furkan Andıç kısa filminin senaryosunu yazmaya başladı. Oyuncunun tasarladığı ve üzerinde çalıştığı hikayelerden birinin senaryosu tamamlanmak üzere.

10 Mart 2021, Çarşamba 21:28 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranında yaz aylarında başlayan Çatı Katı Aşk dizisinin başrolünde yer alan Andıç, 16 bölüm süren dizinin ardından kendi projesine yöneldi. Uzun zamandır senaryo tekniklerini inceleyen, bunun için ustalardan eğitim alan yakışıklı oyuncu, şu sıralar ilk senaryosunu kaleme alıyor.

Yakışıklı oyuncu, fotoğraf çekiminde yeni imajıyla objektif karşısına geçti. Andıç'ın bıyıklı hali dikkat çekti.

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