Yeni proje, yeni imaj

Kanal D ekranında yaz aylarında başlayan Çatı Katı Aşk dizisinin başrolünde yer alan Andıç, 16 bölüm süren dizinin ardından kendi projesine yöneldi. Uzun zamandır senaryo tekniklerini inceleyen, bunun için ustalardan eğitim alan yakışıklı oyuncu, şu sıralar ilk senaryosunu kaleme alıyor.

Yakışıklı oyuncu, fotoğraf çekiminde yeni imajıyla objektif karşısına geçti. Andıç'ın bıyıklı hali dikkat çekti.