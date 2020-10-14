Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Genel olarak yaşantımız dünya ölçeğinde etkili olan bu salgından giderek daha az zarar görüyor. Salgının maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyuldukça gerilediğini hem ülkemizde hem dünyada görüyoruz. DSÖ 2 gün önce grip güncelleme raporunu yayınladı. DSÖ grip vakalarının azalması sonucunu maske, sosyal mesafe ve temizliğe başlamıştır.

''İki hastalığı birden geriletebiliriz''

Ekim ayındayız. Gribin en yaygın olduğu günlere girdi. Coronaya karşı alacağımız tedbirler bizi gripten de koruyacaktır. 2 virüse karşı tedbir aynıdır. Grip ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Buna rağmen genel olarak gribin bulaşmasına karşı yeterli duyarlı değiliz. İki hastalığı birden geriletebiliriz.

DSÖ'nün Türkiye hakkında yayınladığı rapor. Türkiye'nin en zengin ülkeler arasında olmamasına rağmen salgında en cömert ülkelerden biri olduğu vurgulanıyor. DSÖ corona Türkiye raporundan sonra AB ilerleme raporuna değinmek istiyorum. Türkiye bu uygulamaları AB'nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili direktiflerine uygun olarak yaptığı vurgu yapılmıştır.

Temmuz ayından itibaren normalleşme dönemine girdik. Sınırlamalar kalktı. Bu yeni dönemin gereklerine uyarak virüs taramalarına başladık. Bu taramaları yurt dışına gidenlere, ceza evlerinde ve benzer gruplara yapıyoruz. Bu güne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız testlerin sayısı 490 bin 880'dir. Yaptığımız taramalarda bin 226 kişide testi pozitif çıkmıştır. 15 Ekim'de saha taramasına yeniden başlayacağız. Belirtisiz olduğu halde testi pozitif çıkan vakaları tespit etmiş olacağız.

''Ek tedbirler aldık''

Aşı konusundaki gelişmeler çok yol alınmış olmasına rağmen bu kadar kısa günlerde ifade edemez. Aşı kendisini virüsten korumayanlar için çare değildir. Salgında baştan çok sıkı tutulan tedbirler gevşiyor. Risk giderek geniş bir tabana yayılıyor. Testi pozitif çıkanların ve temasta bulunanların izolasyon kurallarına uyması şarttır. Bakanlık olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Salgınlar yayılım odaklarına karşı yerinden müdahale gerektiriyor. Vakaların artış gösterdiği yerlerde sebepleri ortaya çıkararak ek tedbirler aldık.

Günlük corona virüs tablosu

Geçtiğimiz pazartesi günü yüz yüze eğitimde 2. kademe uygulanmaya başladı. Türkiye kat ettiği yolu daha salgının sıfır noktasında oluşturduğu Bilim Kurulu rehberliğinde almaktadır. Bu kurul bizim en büyük gücümüzdür. Hocalarımıza her toplantımızda tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

Bugünkü hasta sayımız bin 671. Vefat sayısı 57. İyileşen hasta sayısı bin 396. Test sayısı: 115 bin 328

İstanbul'da yeni kısıtlamalar olacak mı?

İstanbul'da genel olarak geriye dönüşlerle birlikte bir artış bekliyorduk. Biz şu an kısıtlama anlamında bir tedbiri düşünmüyoruz. Sahada yaygın şekilde filyasyon ekiplerimizi daha da arttırdık. Sahadaki ekiplerle birlikte temaslarını özellikle tespit etme süresi 7-7 buçuk dakika oldu. Hastaneye yatışlarda ciddi bir artışın olmadığını görmüyoruz. Doluluk oranlarına bir sorun yok. Bu dönemde bulaşmayı önlemek için maske kullanımının ve mesafe çok önemli. Kalabalık ortamlara da girilmemesi gerekir. Aile içi bulaşın daha fazla olduğunu görüyoruz. Artış olan illerimizde tedbirlere uymakla, sahada filyasyonu artırarak sonuç aldığımızı biliyoruz. Ankara'da Diyarbakır'da yaptığımız çalışmalardan biliyoruz. Dolayısıyla bu yükselişin nasıl düşeceğini artık toplum olarak da biliyoruz.

Yüz yüze eğitim

Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.

Aşı çalışmaları

Bir aşının üretim aşamasına geçtiğini bahsetmiştim, 2. aşının da çok yakın olduğunu söylemiştim. 1. aşının dolumu üretimde bugün bitti. Sterilite çalışmasına yarın geçecek. Ortalama bu süre 2 hafta. Aşı yapılacak kişilerin tespiti, karantina ve testlerle ilgili bu dönemde söz konusu olacak. 2 hafta sonra gönüllüleri almış olacağız. 2. aşı için de üretim safhasına gelinmiş oldu. 1 yada 2 hafta içinde gelişmelere göre aktarmış olacağız. Yurt dışında Çin ve faz3 çalışması Türkiye'de başladı. Vatandaşımız üzerinde etkisini gördüğümüzde ona göre karar verme yetisindeyiz. Şuan bir olumsuzluk görülmedi. 3-4 haftalık bir süreç sonrası değerlendirme yapacağız.







